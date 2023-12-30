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منافسات السيارات تختتم مهرجان «ليوا الدولي» اليوم

12/30/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تختتم اليوم الأحد، فعاليات مهرجان ليوا الدولي بمنافسات سباق صعود «تل مرعب»، للسيارات في 3 فئات هي «الفئة المفتوحة»، وفئة «الوكالة» وفئة «الهايلوكس».

وسيمنح كل متسابق فرصة القيام بمحاولتين للصعود والوصول للزمن الأفضل.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي ليوا الرياضي، اكتمال الاستعدادات للفعاليات الختامية، واستقبال جماهير المهرجان في اليوم الختامي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وانطلقت منافسات صعود التل أمس بثلاث فئات هي السيارات الكهربائية، وفئة «6 سلندرات تيربو»، و«8 سلندرات غاز».

وتمكن من تحقيق المركز الأول في فئة «8 سلندرات غاز» محمد راشد الجابري محققاً 5.830 ثوانٍ، وجاء ثانياً مشعل محمد الخالدي من السعودية بـ 5.842 ثوانٍ وثالثاً خالد عبدالله راشد بـ 5.997 ثوانٍ.

وأحرز عبدالله محمد الدهماني المركز الأول في فئة «6 سلندرات تيربو»، بزمن 6.565 ثوانٍ، وجاء ثانياً محمد أمين إسماعيل بـ 6.649 ثوانٍ، وثالثاً خالد عبدالله راشد بـ 7.211 ثوانٍ، فيما حققت التجربة الأولى لمنافسات السيارات الكهربائية نجاحاً كبيراً.

ويشهد اليوم الختامي، احتفالات المهرجان بحلول السنة الميلادية الجديدة 2024، وسيبدأ العد التنازلي على كثبان مرعب، بالألعاب النارية، وعروض «الدرون» المميزة.

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