مانشستر سيتي يعبر شيفيلد يونايتد بثنائية ويقترب من مراكز القمة بالدوري الإنجليزي



فاز مانشستر سيتي على على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 /

صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث

في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

ولم يعادل هدف في كل شوط عن طريق رودري وخوليان ألفاريز هيمنة سيتي على المباراة بعد استحواذه على الكرة بنسبة 84 بالمئة.

وأرسل فيل فودن تمريرة إلى رودري ليفتتح التسجيل بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 14،

وساهم لاعب الوسط الإنجليزي بشكل فعال في الهدف الثاني للسيتي بعد مرور ساعة من البداية عندما تابع ألفاريز تمريرته ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب.

ولم يضطر سيتي، الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري على أرضه منذ أوائل نوفمبر الماضي، إلى بذل قصارى جهده حيث دافع شيفيلد يونايتد بكثافة لتجنب خسارة فادحة.

وفي حين أن النقاط الثلاث كانت موضع ترحيب من حامل اللقب، لكن النبأ الأفضل بالنسبة لسيتي كان ظهور كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء بعد أن غاب منذ المباراة الافتتاحية للموسم.

ويملك مانشستر سيتي 40 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق أستون فيلا فوزا صعبا على ضيفه بيرنلي 3 /2.

وتقدم أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك زكي أمدوني التعادل لبيرنلي في الدقيقة 30.

وعاد أستون فيلا للتقدم مجددا بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 42، فيما سجل ليل فوستر هدف التعادل الثاني لبيرنلي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 89 سجل دوجلاس لويز الهدف الثالث لأستون فيلا من ضربة جزاء.

وأكمل بيرنلي المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه ساندر بيرج في الدقيقة 56.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر ليفربول الذي يواجه نيوكاسل بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حول كريستال بالاس تأخره بهدف إلى فوز 3 / 1 على ضيفه برينتفورد.

وتقدم برينتفورد في الدقيقة الثانية عن طريق كيني لويس بوتر، قبل أن يدرك مايكل أوليزي التعادل في الدقيقة 14، فيما سجل زميله إيبرتشي إيزي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 58 عاد أوليزي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لكريستال بالاس.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق وولفرهامبتون فوزا مقنعا على ضيفه إيفرتون 3 / صفر.

وتقدم وولفرهامبتون عن طريق ماكس كيلمان في الدقيقة 25، قبل أن يضيف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 61 أضاف كريج داوسن الهدف الثالث لوولفرهامبتون.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

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