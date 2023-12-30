منتخب الإمارات يحقق فوزاً معنوياً على الصقور البيضاء تأهباً لنهائيات آسيا

حقق منتخبنا الوطني فوزا معنويا مهما على ضيفه منتخب قيرغيزستان بهدف من ركلة جزاء نفذها علي مبخوت في الدقيقة 90 من عمر اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب إستاد محمد بن زايد ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس آسيا المقامة بالدوحة في الفترة من 12 ينايرإلى 10 فبراير المقبلين، بعد مواجهة متوسطة الأداء، غاب عنها عدد من لاعبي "الأبيض" المنتمين لناديي شباب الأهلي والشارقة، وأعتمد باولو بينتو مدرب منتخبنا

الذي واصل تميزه على تشكيلة ضمت: على خصيف "حارس مرمى"، عبد الله ادريس، زايد الزعابي، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي "الدفاع"، عبد الله رمضان، يحي نادر، طحنون الزعابي " الوسط"، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت "الهجوم"، ويختتم منتخبنا إعداده للنهائيات الآسيوية عبر معسكره التحضيري الحالي بمواجهة نظيره العماني يوم 6 يناير المقبل بإستاد آل نهيان قبل التوجه إلى الدوحة.

ولعب المنتخبان الإماراتي والقيرغيزستاني، في الحصة الأولى بتوزان في الهجوم والدفاع، ما أتاح فرصة تبادل الهجمات لهز الشباك مع أفضلية طفيفة لـ "الصقور البيضاء" في بناء الهجمات والإستحواذ لكن الفرصة الأخطر كانت من نصيب منتخبنا عن طريق ضربة ثابتة نفذها كايو كانيدو اصطدمت بالقائم وتحولت إلى خارج الملعب، بينما كانت الفرصة الأبرز للضيوف من ضربة رأسية تالق علي خصيف حارس مرمى منتخبنا في إبعادها ببراعة إلى ركنية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أشهر الحكم السعودي سامي الجريس البطاقة الحمراء للاعب قيرغيزستان اليكولوف بعد منحه الإنذار الثاني بحجة التحايل، الشي الذي منح منتخبنا الوطني التفوق في الإستحواذ على الكرة والضغط على مرمى ضيفه الذي تراجع إلى الدفاع وأعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تخلو من الخطورة.

ومع تقدم دقائق اللعب أجرى باولو بينتو مدرب منتخبنا عدة تبديلات في صفوفه لتوزيع الفرص وهز شباك المنافس ونجح البديل فابيو ليما في إنعاش الجانب الهجومي وكاد أن يحرز هدف التقدم من تهديفة تصدى لها حارس المرمى، وأثمر الضغط المتواصل لمنتخبنا عن هدف الفوز الذي أحرزه علي مبخوت في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء إرتكبها حارس المرمى القيرغيزستاني مع كايو كانيدو أنتهت عليه المواجهة.

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