«جودو الإمارات».. 50 ميدالية والتأهل للأولمبياد في موسم استثنائي



يعد عام 2023، عام «جودو الإمارات»، بقيادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، بفضل النتائج الإيجابية على كافه المستويات، واستضافة أضخم الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية الكبيرة للجودو، والمشاركات الخارجية الناجحة التي رفعت راية الإمارات عالية خفاقة في موسم استثنائي.

حيث تم تحقيق 50 ميدالية ملونة، تشمل 17 ذهبية و11 فضية و8 برونزيات، في البطولات العربية، وذهبية وفضية و3 برونزيات في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، 4 فضيات و5 ميداليات برونزية على المستوى العالمي، تضمنت فضية بطولة باريس غراند سلام، وبرونزية أوزبكستان غراند سلام، وفضيتين وبرونزية في بطولة الجائزة الكبرى في طاجكستان، وفضية ببطولة كازاخستان، وبرنزية بطولة الماسترز في المجر، وبرونزيتين في أبوظبي غراند سلام.

الأولمبياد

وشهد الموسم اقتراب كوكبة من اللاعبين واللاعبات من التأهل لأولمبياد باريس 2024، بصعود لاعبينا لمراكز متقدمة في التصنيف العالمي، وهم 6 لاعبين ولاعبات ضمن قائمة الـ 40 الأوائل على مستوى العالم، ولاعب في المركز 150، علماً بأن قائمة التأهل حتى رقم 172 مشاركاً.



مكاسب إدارية

وتم تحقيق مكاسب إدارية عدة، منها إعادة انتخاب ناصر التميمي أمين السر العام، أميناً لصندوق الاتحاد الدولي للجودو لدورة خامسة، وانتخاب عضوة في اللجنة الأولمبية الوطنية.

كما تم انتخاب محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، عضواً في الاتحاد العربي للجودو، وعضواً في اتحاد غرب آسيا للعبة، وتم انتخاب أمل بوشلاخ أمينة لصندوق الاتحاد الآسيوي، وعضواً في اتحاد غرب آسيا للجودو.

استضافة عالمية

ومن المكاسب العالمية، تنظيم أبوظبي بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو في أكتوبر الماضي، متزامنة مع استضافة بطولة العالم للكاتا، وبطولة العالم لرواد الجودو، كما تستعد الإمارات لاستضافة بطولة العالم للجودو للرجال والسيدات في مايو المقبل، وشهد شهر نوفمبر الماضي تنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية البطولة العربية لأندية الجودو، وسط مشاركة مميزة.

إنجازات:

نقلة

ويستعد اتحاد الجودو لنقلة نوعية، حيث يستعد للانتقال لمقره الجديد في منطقة بني ياس شرق في 2024، وتضم عائلة «جودو الإمارات» أكثر من 1800 لاعب ولاعبة، بجانب كوادر الحكام والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية، الذي يمثلون 17 نادياً ومركزاً.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز