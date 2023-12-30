الأسرة وجيل المستقبل

لم يتوقف كل دارس في علم الاجتماع والعلوم التربوية والأسرية، عن الحديث عن الدور الحيوي والمفصلي والمهم للأسرة في أي سياج وكيان اجتماعي، حيث يقال بأنه كلما كانت الأسرة قوية كان المجتمع قوياً، وأن أولى المعوقات والتخلخلات التي تقع في المجتمع يمكن رصدها أولاً داخل الأسر، فكلما وهن دور الأبوين وضعفت رسالتهما التوجيهية والتعليمية لأبنائهما تم انتشار سلوكيات مؤذية في المجتمع، هذا الربط القوي بين المكون الأسري وقيامه بواجبه وبين أي تفكك وانحلال لم يحدث من فراغ أو كما يقال جاءت نتيجة لتوقعات وتخرسات إطلاقاً، إنما هي تعود لدراسات علمية وأيضاً ملاحظات جوهرية على أرض الواقع.

وفي هذا الزمن تواجه الأسرة ضغطاً كبيراً وتحديات غير مسبوقة، حيث بدأت جهات أخرى تدخل معها على الخط وتحاربها بل وتسلبها كثيراً من وظائفها، ولعل من أبرز وأهم هذه الوسائل وأكثرها أثر الهواتف الذكية، لما تحتويه من تطبيقات متنوعة وكثيرة تجعل العالم بين يدي الابن أو الابنة دون رقيب أو توجيه من الأبوين، فبضغطة زر يحصل الابن أو الابنة على مقاطع من الأفلام وصور متنوعة ومتعددة تؤثر في أفكارهم وأولوياتهم الحياتية، وهذا التأثير يحدث في سن خطيرة بكل ما تعني الكلمة وهي سن تحديد الأهداف المستقبلية، والذي يحدث أن يصبح الابن أو الابنة في تشوش تام وغير مرتب، بل إن الأولويات نفسها تختلف، ويبدأ للميل نحو الترفيه والتسلية على حساب واجباتهم المدرسية والاجتماعية، وأيضاً العائلية. عمق المشكلة يكمن في أن هذا المراهق بدأ يأخذ القيم والمبادئ من مصدر غريب وبعيد تماماً عن المراقبة والعادات والتقاليد، وهذا يجعل تصحيح المفاهيم ومحاولة إعادة الابن نحو الطريق الصحيح صعبة، أو مهمة ضبابية يكتنفها الكثير من الغموض.

والأسرة هي الصمام الأول بل هي اللبنة الأولى من لبنات أي مجتمع، فكلما كانت هذه اللبنات قوية ومتماسكة كان المجتمع نفسه قوياً، لذا نحن أمام تحدٍ حيوي ومهم ومصيري، يجب أن نركز على دعم الأسر، وتنمية معارف الأبوين، وعلى كافة مؤسسات المجتمع أن تتكاتف وتعمل على وضع خطط وبرامج تصبُّ في مجملها في دعم دور الأسرة وتقوية حضور ومكانة الأبوين بواسطة المنهاج الدراسية على سبيل المثال لا الحصر.. الأسرة هي المنفذ والباب الذي يخرج منه جيل المستقبل نساء ورجال الغد.