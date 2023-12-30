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إسرائيل تقصف حماماً أثرياً في غزة عمره نحو 1000 عام

12/30/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم السبت أن القصف الإسرائيلي على غزة دمر بالكامل الحمام الأثري الوحيد المتبقي في القطاع والذي يعود بناؤه إلى ما يقارب ألف عام.

وقالت الوزارة في بيان "قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حمام السُمره وسط مدينة غزة ودمرته بالكامل".

وأوضحت الوزارة في بيان أن مساحة الحمام تبلغ "نحو 500 متر، ويعتبر مزارا سياحيا وعلاجيا في الوقت ذاته. وأول من قام بالعمل به هم السامريون ومن هنا بدأ يطلق عليه اسم حمام السُمره".

ونشرت الوزارة على صفحتها على فيسبوك صورا للحمام قبل القصف وبعده.

وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بعد هجوم لحماس على بلدات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع قتل حتى الآن ما يزيد على 21600 فلسطيني، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وطالبت حركة (حماس) منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحماية المواقع الأثرية والتاريخية بالوقوف أمام جريمة استهداف الجيش الإسرائيلي المتعمد لأغلب المواقع والمعالم التاريخية في قطاع غزة.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول استهدافه حمام السمره الأثري.


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