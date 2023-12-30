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جماعة فلسطينية تعلن مقتل عسكري إسرائيلي محتجز في ضربة جوية

12/30/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت أن عسكريا إسرائيليا تحتجزه الجبهة في غزة قُتل في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من محتجزيه.

وقال متحدث باسم الكتائب في رسالة صوتية إن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.

ولم يقدم المتحدث تفاصيل عن موعد أسر هذا العسكري أو مكان احتجازه في غزة.


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