سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة خلفان مطر الرميثي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان مطر الرميثي، خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين.

وأعرب سموه عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





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