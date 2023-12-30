سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة خلفان مطر الرميثي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان مطر الرميثي، خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين.
وأعرب سموه عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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