خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات فقدت أحد رجالتها الأوفياء، الذي خدم وطنه ومجتمعه بكل إخلاص وتفانٍ، وكانت له بصمات مؤثرة في رحلته الطويلة مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مختلف المهام والمسؤوليات التي شغلها الراحل.

وتقبل تعازي سموّه كل من مطر وسعيد ومحمد وعبدالله وسلطان وحميد ومنصور، أبناء الفقيد خلفان مطر الرميثي، وجمع من أفراد أسرته وأقاربه.





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