المركز الوطني للأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، وذلك بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على معظم المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 23:30 اليوم“السبت” وحتى الساعة 10:30 يوم غد“الأحد”.

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