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زلزال بقوة 6.3 درجات يهز بابوا في إندونيسيا

12/30/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجات هز بابوا في إندونيسيا اليوم السبت. وذكر المركز أن الهزة كانت على عمق 39 كيلومترا.

وكان المركز قد أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات وكان على عمق 46 كيلومترا.

وأظهر نظام التحذير الأمريكي من وقوع أمواج مد بحري عاتية " تسونامي" عدم وجود تهديد من ذلك القبيل بعد الزلزال.


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