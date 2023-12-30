زلزال بقوة 6.3 درجات يهز بابوا في إندونيسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجات هز بابوا في إندونيسيا اليوم السبت. وذكر المركز أن الهزة كانت على عمق 39 كيلومترا.
وكان المركز قد أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات وكان على عمق 46 كيلومترا.
وأظهر نظام التحذير الأمريكي من وقوع أمواج مد بحري عاتية " تسونامي" عدم وجود تهديد من ذلك القبيل بعد الزلزال.
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