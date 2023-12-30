نتنياهو: إسرائيل تقاتل على جميع الجبهات والحرب ستستمر شهوراً عديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون اليوم "السبت" إن إسرائيل تقاتل على "جميع الجبهات" في حرب ذكر أنها ستستمر شهوراً عديدة أخرى حتى تحقيق النصر.
يأتي هذا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
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