نتنياهو: إسرائيل تقاتل على جميع الجبهات والحرب ستستمر شهوراً عديدة



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون اليوم "السبت" إن إسرائيل تقاتل على "جميع الجبهات" في حرب ذكر أنها ستستمر شهوراً عديدة أخرى حتى تحقيق النصر.

يأتي هذا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.







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