الإمارات تفرض نجوميتها في عربية السلة بالفوز على الكويت وتضرب موعداً مع الجزائر

حسم منتخب الامارات مباراته الخليجية الخاصة بفوزه على نظيره الكويتي عن جدارة 83/87 في ختام مبارياته في الدور الأول لبطولة العرب لكرة السلة للمنتخبات في نسختها الـ 25 التي تقام في صالة استاد القاهرة ليحتل بذلك المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد مصر وتونس ويضرب موعدا مع نظيره الجزائري في الدور ربع النهائي الاثنين المقبل.

شهد اللقاء مفارقات غريبة كاد خلالها الأبيض الاماراتي أن يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية في الربعين الثاني والثالث بعدما فرض سيطرته على احداث الربع الأول الذي حسمه بفارق 10 نقاط وبنتيجة 22/32 وفي الربع الثاني استثمر الأزرق الأخطاء الدفاعية وتسرع لاعبو الإمارات في الهجوم ونجح بإنهاء هذا الشوط لصالحه 16/26

ليتعادل الفريقان 48/48، واستمرت الصحوة الكويتية في الربع الثالث وتقدم الأزرق في نهايته 63/69 لكن منتخب الامارات قلل من الأخطاء الدفاعية ونجح في الضغط على حامل الكرة ليعوض فارق الست نقاط وينجح بحسم الشوط المثير لصالحه 14/24.



وبنظرة سريعة على احصائية المباراة نجد بأن منتخب الإمارات سجل ١٩ نقطة من داخل المنطقة و ١٢ رمية ثلاثية من ٣٥ محاولة من خارج القوس و ١٣ رمية حرة من أصل ١٤ بمعدل ٩٢ بالمئة و ٤٣ متابعة

منها ٣٠ في الدفاع و ٢٤ مساعدة، وتساوى كل من ديماركو كريستيان من الامارات وأحمد عبدالله من الكويت بصدارة الهدافين برصيد ١٩ نقطة.

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