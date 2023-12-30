2.5 مليار درهم استثمارات الهيئة العربية للاستثمار الزراعي بنهاية 2023

أفادت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بأن عدد الشركات التي تسهم فيها الهيئة بلغ 54 شركة بنهاية عام 2023، بإجمالي استثمارات نحو 673 مليون دولار أمريكي (2.5 مليار درهم)، تنتج هذه الشركات سلعاً ومحاصيل لسد الفجوة الغذائية العربية، وتوفر أكثر من 127 ألف فرصة عمل.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الرابع لعام 2023، يوم الخميس الماضي، بالمكتب الإقليمي للهيئة بإمارة دبي، برئاسة محمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أصحاب أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات من أهمها الموافقة على زيادة رأسمال بعض شركات الهيئة وعلى تأسيس شركة للنشاط الزراعي في الجزائر بالشراكة مع «سوناطراك».



واستحدثت الهيئة برنامجاً لتمويل صغار المزارعين والمنتجين، حيث اشتمل هذا البرنامج على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج في الوطن العربي 498 ألف مستفيد، وذلك خلال الفترة (2013 ـ 2022).



وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كمؤسسة مالية عربية، ذات شخصية قانونية اعتبارية ودولية مستقلة، في الأول من نوفمبر من عام 1976، ويبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار) ويبلغ رأس المال المدفوع نحو 221.1 مليون دينار كويتي (722 مليون دولار) والمقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم بجمهورية السودان، ولديها مكتب إقليمي في دبي.



ويُعد نشاط الاستثمار الزراعي من الأنشطة الرئيسة، ويشمل تأسيس الشركات الزراعية والمساهمة فيها ومتابعة أدائها، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري لها لتحقيق أهدافها.

وتتوزع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ على أربعة قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 49.5%، وقطاع الإنتاج الحيواني بنسبة 23.7%، وقطاع الإنتاج النباتي بنسبة 22.5%، وقطاع الخدمات الزراعية بنسبة 4.3%.



