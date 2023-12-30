تسببت في خسائر مادية .. إسرائيل تشن غارة جوية على حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان أن إسرائيل استهدفت اليوم السبت مدينة حلب السورية بضربة جوية تسببت في وقوع بعض "الخسائر المادية" هناك.

وقالت في البيان إن إسرائيل نفذت "عدوانا جويا من اتجاه البحر لمتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".

وفي القدس، أحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.



