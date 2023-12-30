تسببت في خسائر مادية .. إسرائيل تشن غارة جوية على حلب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان أن إسرائيل استهدفت اليوم السبت مدينة حلب السورية بضربة جوية تسببت في وقوع بعض "الخسائر المادية" هناك.
وقالت في البيان إن إسرائيل نفذت "عدوانا جويا من اتجاه البحر لمتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".
وفي القدس، أحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.
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