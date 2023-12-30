إسرائيل تتوغل في غزة وتستهدف معلماً أثريا عمره 1000 عام



قال سكان إن دبابات إسرائيلية توغلت في مناطق بوسط قطاع غزة وجنوبه اليوم "السبت" وسط قصف جوي ومدفعي مكثف في استمرار لهجوم دام أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع وقالت إسرائيل إنه قد يستمر لأشهر أخرى.

وتركز القتال في مخيمات البريج والنصيرات وخان يونس وكان مدعوما بغارات جوية مكثفة، مما تسبب في امتلاء المستشفيات بعدد كبير من المصابين الفلسطينيين.

وقال سلطات الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل 165 فلسطينيا وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونشر الهلال الأحمر لقطات مصورة أظهرت مسعفين يهرعون بطفل صغير يغطيه التراب إلى مستشفى ناصر في خان يونس، أكبر وأهم منشأة طبية في جنوب القطاع، الذي كان مكتظا بينما كان أحدهم يهتف بأن الطفل "فيه نفس.. فيه نفس".

ونزح جميع سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم بسبب الهجمات المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 12 أسبوعا في أعقاب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، الذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حماس إن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 21672 فلسطينيا وإصابة ما يزيد على 56 ألفا فضلا عن فقدان آلاف آخرين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأعلنت إسرائيل أن 172 من أفراد جيشها قتلوا في المعارك في غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير منازل ومبان سكنية وشركات، فيما توقفت المستشفيات عن العمل.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية، "السبت"، إن القصف الإسرائيلي على غزة دمر بالكامل الحمام الأثري الوحيد المتبقي في القطاع والذي يعود بناءه إلى ما يقارب ألف عام.

وأضافت الوزارة في بيان "قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حمام السُمره وسط مدينة غزة ودمرته بالكامل".

وأوضحت الوزارة في بيان أن مساحة الحمام تبلغ "نحو 500 متر،ويعتبر مزارا سياحيا وعلاجيا في الوقت ذاته. وأول من قام بالعمل بههم السامريون ومن هنا بدأ يطلق عليه اسم حمام السُمره".







