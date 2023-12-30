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خالد السبيعي لـ الأنباء بيع البيض في التعاونيات بكميات قليلة وفي الأسواق الموازية بكميات كبيرة رفع سعره

12/30/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان

قال رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي إن أسعار بيض المائدة تشهد ارتفاعا في الأسواق المحلية حاليا وذلك نتيجة امتناع بعض التجار عن بيع منتجاتهم في الجمعيات التعاونية الا بكميات قليلة جدا في الوقت الذي يتم بيع كميات كبيرة من بيض المائدة الى الأسواق الموازية.

واضاف السبيعي في تصريح لـ«الأنباء» ان سعر طبق البيض في الجمعيات التعاونية مثبت من قبل وزارة التجارة والصناعة بدينار و210 فلوس للطبق الواحد وتتم مراقبة الأسعار في التعاونيات.

ولفت الى ان منافذ البيع الاخرى مثل الاسواق الموازية فان سعر طبق بيض المائدة يتراوح ما بين دينار و400 فلس ودينار ونصف واكثر من ذلك.

وافاد السبيعي بان التعاونيات يجب ان تتقدم بشكاوى للجهات المعنية تجاه الشركات التي تمتنع او تقلل من كميات منتجاتها من بيض المائدة.

واستغرب السبيعي من القرارات الصادرة عن الجهات المعنية سابقا والتي تحظر تصدير البيض خلال فترة محددة باستثناء المزارع الوطنية المرخصة وشركات انتاج الدجاج والبيض ويمنع خروجه عبر المركبات الصالون، مشيرا الى ان مثل هذه القرارات تعتبر متناقضة لكونها حظرت التصدير وفي نفس الوقت سمحت لهذه الشركات بالتصدير.

ولفت الى أن البيض الذي يتم تصديره في مواسم وفرة الانتاج وقلة الطلب يفترض ان يتم خصم الدعوم من الشركات المصدرة للبيض.

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