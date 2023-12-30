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وزارة التضامن: 22 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بميزانية 36 مليار جنيه

12/30/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن الدولة المصرية تبني شبكات حماية اجتماعية شاملة طوال 10 سنوات للعمل على الفئات الاكثر احتياجات، إضافة إلى اطلاق برامج للاستثمار في الرأس المال البشري.



وأشارت ميرفت صابرين، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن هناك 5.2 مليون أسرة تستفيد من معاشات تكافل وكرامة، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 إلى جانب معاش التضامن الاجتماعي وكان يستفيد في البداية 1.7 مليون أسرة.



واستكملت: تم التوسع في برنامج تكافل وكرامة ومد شبكات الأمان الاجتماعي ووصلنا لـ5.2 حاليا بما يعني 22 مليون مستفيد بمبلغ ميزانية 36 مليار جنيه"، مؤكدا أن الدولة مستمرة في التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي ومشروعا التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا.



وأضافت ميرفت صابرين، أن هناك 2.5 مليون مستفيد من برامج التمكين الاقتصادي والميزانية تقدر بـ6 مليار جنيه، ويتم تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي من خلال عدة مؤسسات مختلفة أبرزها بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل والمؤسسة القومية لتنمية المجتمع وغيرهم.














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