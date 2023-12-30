نتنياهو: دفعنا ثمنا باهظا في الحرب والنصر يتطلب وقتا طويلا
التاريخ
12/30/2023 2:27:41 PM
(MENAFN
- Youm7) قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إنه دفعنا ثمنا باهظا في الحرب والنصر يتطلب وقتا طويلا، مؤكدا ان الحرب ستستمر لعدة أشهر أخري.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يواجه ضغوطا دولية بينما نمضى قدما في تحقيق أهدافنا في غزة، مضيفا أن
حزب الله سيتعرض الى ضربات كبيرة إذا استمر في الحرب.
MENAFN30122023000132011024ID1107670881
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.