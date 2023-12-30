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نتنياهو: دفعنا ثمنا باهظا في الحرب والنصر يتطلب وقتا طويلا

12/30/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إنه دفعنا ثمنا باهظا في الحرب والنصر يتطلب وقتا طويلا، مؤكدا ان الحرب ستستمر لعدة أشهر أخري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يواجه ضغوطا دولية بينما نمضى قدما في تحقيق أهدافنا في غزة، مضيفا أن
حزب الله سيتعرض الى ضربات كبيرة إذا استمر في الحرب.








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