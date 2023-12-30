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مانشيت اليوم السابع هولوكوست غزة على طاولة معهد الأمن القومى الإسرائيلى

12/30/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Youm7) أحدثت تغطية "اليوم السابع" للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر منصاتها المختلفة تأثيرا كبيرا داخل الإعلام الإسرائيلي ومراكز الأبحاث وفي مقدمتهم معهد دراسات الأمن القومي "inss" والذي ناقش في ندوة نظمها منذ أيام تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على غزة، وذلك بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.



وناقش الحضور خلال المؤتمر عددا من القضايا والملفات التي كانت متسارعة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى العنوان الرئيسي لصحيفة اليوم السابع في العدد الورقي الصادر يوم 19 أكتوبر الماضي.





تحقيق اليوم السابع




هاجمت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي مور لينك العنوان الرئيسي لصحيفة "اليوم السابع"، واصفة العنوان الذي تصدر المانشيت الرئيسي لعدد الصحيفة الصادر في أكتوبر الماضي بأنه عنوان صارخ، مشيرة إلى أن اليوم السابع وصفت ما يجري في قطاع غزة تحت عنوان "هولوكوست غزة".



وطالبت الباحثة الإسرائيلية بضرورة العمل من الجانب الإسرائيلي لمكافحة ما وصفته "معاداة السامية"، مشيرة إلى إحصائية تؤكد بأن 59% من المشاركين في آخر استفتاء تم تنظيمه في الشرق الأوسط لا علم لهم بالمحرقة؛ 52% يعتقدون أن الفظائع وعدد القتلى من اليهود المذكورين مبالغ فيه إلى حد كبير، 11% اعتبروا المحرقة أسطورة. و22% فقط شعروا بأن الروايات التاريخية دقيقة.












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