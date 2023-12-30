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سانا: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عدواناً جوياً من اتجاه البحر غرب اللاذقية بسوريا

12/30/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- Youm7) أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم /السبت/ أن الاحتلال الإسرائيلى نفذ عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط، غرب اللاذقية، واستهدف عدداً من "النقاط" جنوب مدينة حلب.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى سورى القول إن العدوان الإسرائيلى أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.









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