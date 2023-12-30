سانا: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عدواناً جوياً من اتجاه البحر غرب اللاذقية بسوريا

سانا: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عدواناً جوياً من اتجاه البحر غرب اللاذقية بسوريا
التاريخ
12/30/2023 2:27:39 PM
(MENAFN
- Youm7) أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم /السبت/ أن الاحتلال الإسرائيلى نفذ عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط، غرب اللاذقية، واستهدف عدداً من "النقاط" جنوب مدينة حلب.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى سورى القول إن العدوان الإسرائيلى أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.
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