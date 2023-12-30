البحرية المغربية تنقذ 67 مهاجراً غير شرعى

(MENAFN
- Youm7) أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 67 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب واجه صعوبات فى الإبحار نحو جزر الكنارى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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