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البحرية المغربية تنقذ 67 مهاجراً غير شرعى

12/30/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- Youm7) أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة اليوم، 67 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب واجه صعوبات فى الإبحار نحو جزر الكنارى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.








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