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وداع أم لأبنائها بالدموع والأحضان.. مجزرة جديدة للاحتلال فى قطاع غزة (فيديو)

12/30/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- Youm7) يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في إزهاق أرواح المدنيين يومياً، وسجل الاحتلال اليوم سطر جديد في تاريخ مجازره ضد المدنيين العزل، والتقطت الكاميرات اليوم مجزرة استشهد على إثرها الكثير من المدنيين في شوارع مدينة غزة، والتي ودعت فيها أم أبنائها الشهداء بالدموع والاحضان وسط صرخاتها.


أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين خلال المعارك في قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



ام تودع ابنائها








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