الأردن يؤكد عدم رصد متحور كورونا الجديد جى إن 1

(MENAFN
- Youm7) أكد الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية للرعاية الصحية الأولية رائد الشبول، أن الأردن يخلو من التسلسل الجينى لمتحور فيروس كورونا الجديد "جى إن 1"، سريع الانتشار.
وقال الشبول - طبقا لبيان وزارة الصحة اليوم /السبت/ - إنه بعد إجراء التسلسل الجينى للمتحور "جى إن 1"، تبين خلو الأردن منه، وعدم تسجيل أى إصابة فيه.
وأوضح أن إصابات كورونا تعد انفلونزا موسمية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
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