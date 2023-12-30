الأردن يؤكد عدم رصد متحور كورونا الجديد جى إن 1

MENAFN - Youm7) أكد الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية للرعاية الصحية الأولية رائد الشبول، أن الأردن يخلو من التسلسل الجينى لمتحور فيروس كورونا الجديد "جى إن 1"، سريع الانتشار.

وقال الشبول - طبقا لبيان وزارة الصحة اليوم /السبت/ - إنه بعد إجراء التسلسل الجينى للمتحور "جى إن 1"، تبين خلو الأردن منه، وعدم تسجيل أى إصابة فيه.



وأوضح أن إصابات كورونا تعد انفلونزا موسمية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

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