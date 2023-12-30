الأردن يعلن إجلاء 71 مواطناً من قطاع غزة عبر معبر رفح

MENAFN - Youm7) أعلنت مديرية العمليات والشئون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إجلاء 71 مواطناً أردنياً من قطاع غزة مساء يوم أمس، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأوضح الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة بأنه قد تم تأمين نقل 30 مواطناً أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى الأردن على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربى للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت اليوم /السبت/ إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع، وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبالهم وتقديم المساعدة والرعاية الطبية اللازمة، ونقلت من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.





وأضاف أن 41 شخصاً آخراً من الذين تم إجلاؤهم قد تم تأمين نقلهم إلى القاهرة، حيث يجرى العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمّان بأسرع وقت ممكن.



وقال السفير القضاة ، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، بأن فريقاً من السفارة الأردنية فى مصر، والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، قام باستقبال المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة.



وأكد استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.



وأضاف القضاة أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على قطاع غزة، بلغ 1050 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 652 منهم.





وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى قطاع غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشئون القنصلية فى الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.