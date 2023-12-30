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وزارة الأوقاف تعلن لأول مرة تفاصيل مسابقة أسرة السيرة والسنة

12/30/2023 2:27:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة أسرة السيرة والسنة لعام 2024م لأول مرة، وهي التي يحفظ ثلاثة من أفرادها المائة حديث المرفقة، مع فهم معانيها وقراءة كتاب : في "رحاب السيرة النبوية المشرفة" الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب وفهم مضامينه.

وجوائزها كالتالي :

الأسرة الأولى : 50 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

الأسرة الثانية : 30 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

الأسرة الثالثة : 20 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 3 آلاف جنيه.

فعلى الأسرة الراغبة التقدم خلال عشرة أيام من تاريخه ، علمًا بأن الاختبارات ستبدأ منتصف فبراير.

للاطلاع على المائة حديث اضغط على الرابط التالي:

حديث.pdf

للاطلاع على كتاب في رحاب السيرة النبوية المشرفة اضغط على الرابط التالي:




















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