محافظ القاهرة: متابعة يومية لمخزون السلع الأساسية للتأكد من توافرها

أكد اللواء خالد عبدالعال

محافظ القاهرة ، أن هناك متابعته الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى الخطة الاستثمارية وكذا جولات نواب المحافظ فى جميع المناطق بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة فى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف.

وشدد اللواء خالد عبدالعال على المتابعة اليومية من المحافظة للمخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والتأكد من توافرها بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى أى سلعة ولتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى وجود حملات مفاجئة بصورة مستمرة من المحافظة لمتابعة الأسعار فى جميع الأحياء لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجارى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار محافظ القاهرة إلى جهود المحافظة فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، موضحا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تتهاون فى التعامل مع المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية التى يتم رصدها وهناك توجيهات بالمتابعة اليومية من رؤساء الأحياء لمواجهة ورصد أى محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية فى المهد.



