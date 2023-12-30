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تعرف على قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية للمحامى الحر لعام 2024

12/30/2023 2:27:35 PM
(MENAFN- Youm7) اتخذت النقابة العامة للمحامين ، عددا من الإجراءات للتيسير على أعضائها بالأقاليم، أبرزها استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية، وكذلك السماح
للمحامين حاملي كارنيه 2023 بسداد رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها عن طريق "الفيزا كارت"، وتستخرج لهم كارنيه العضوية وبطاقة العلاج من مقر النقابات الفرعية.

ويرصد "اليوم السابع" قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية للمحامي الحر لعام 2024 كالآتى:

1 ـ تجديد بطاقة العضوية الجدول العام: 150 جنيه.

2 ـ تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي: 200 جنيه.

3 ـ تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف: 250 جنيه.

4 ـ تجديد بطاقة العضوية جدول النقض: 350 جنيه.








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