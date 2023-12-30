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مسئولون أمريكيون: تزايد تدفق المهاجرين للشمال دفع نيويورك وشيكاغو لـ نقطة الانهيار

12/30/2023 2:27:32 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر مسئولون أمريكيون، اليوم /السبت/، أن موجة المهاجرين المتجهين نحو شمال الولايات المتحدة؛ دفع نيويورك وشيكاغو إلى نقطة الأنهيار.

وقال رؤساء بلديات مدينة نيويورك وشيكاغو ودنفر الأمريكية - وفقا لما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى - إن "التدفق المتواصل للمهاجرين القادمين من الحدود الجنوبية دفع مدنهم إلى نقطة الانهيار مع اقتراب العام الجديد".


وفى السياق، قال مسؤولو الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنهم لا يستطيعون فعل الكثير لوقف الزيادة الأخيرة، والتى يُلقى باللوم فيها جزئيًا على ضعف تطبيق القانون فى المكسيك وعدم قدرة إدارة بايدن على إزالة أو تطبيق عواقب أخرى بسرعة على معظم المهاجرين الوافدين.


وأوضح عمدة نيويورك إريك آدامز - خلال مؤتمر صحفى مع رئيسى بلديتى شيكاغو ودنفر -"بدأت مدينة نيويورك تشهد وصول موجة أخرى من المهاجرين، ونتوقع أن تشتد هذه الموجة خلال الأيام المقبلة نتيجة لسياسات حاكم ولاية تكساس القاسية واللاإنسانية"، داعيا الحكومة الفيدرالية لاعلان حالة الطوارئ وتقديم المزيد من المساعدة لإدارة الأزمة.


وكان قد بدأ حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت بإرسال المهاجرين على متن حافلات إلى ولايات أخرى فى ربيع عام 2022، ليضاعف من استراتيجيته فى الأسابيع الأخيرة بارسال أولى طائراته المحملة بالمهاجرين إلى شيكاغو ونيويورك؛ الأمر الذى يمثل انتهاكا للوائح المكان والوقت الذى يمكن إنزال المهاجرين فيه.


فيما أكد عمدة شيكاجو براندون جونسون، ان ولايته وصلت لنقطة حرجة فى تلك القضية، مناشدا الحكومة الفيدرالية للتدخل الفورى والحقيقى لتوفير المزيد من التمويل، وتنسيق مكان إرسال الوافدين حتى لا تكتظ مدينة واحدة.







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