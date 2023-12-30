فرنسا تنشر 90 ألف ضابط خوفا من التهديدات الإرهابية عشية رأس السنة

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات الفرنسية تعبئة حوالى 90 ألف ضابط شرطة فى جميع أنحاء البلاد، عشية رأس السنة، لأن مستوى التهديدات الإرهابية "عالٍ جدًا".

وذكر رئيس المخابرات المحلية سيلين بيرثون - وفق ما نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - أنه من بين 90 ألف شرطى منتشرين، سيكون هناك حوالى 6000 فى باريس.



وقال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين إن العاصمة الفرنسية هى المكان الذى من المتوقع أن يحضر فيه أكثر من 1.5 مليون شخص الاحتفالات المحيطة بشارع الشانزليزيه الشهير.



وأشار دارمانين - فى مؤتمر صحفى - إلى وجود "تهديد إرهابى كبير للغاية وهذا يرجع جزئيا إلى "ما يحدث فى إسرائيل وفلسطين".



وقال دارمانين إن الشرطة ستستخدم للمرة الأولى طائرات بدون طيار لضمان الأمن، كما سيتم نشر عشرات الآلاف من رجال الإطفاء و5000 جندي.



وستتمحور احتفالات ليلة رأس السنة فى باريس حول دورة الألعاب الأولمبية فى باريس لعام 2024 وستتضمن مجموعات منسقى الموسيقى والألعاب النارية وعروض الفيديو على قوس النصر.



وقد تم تسليط الضوء على التحدى الأمنى ​​الذى يسبق الألعاب الأولمبية عندما قُتل سائح فى هجوم بسكين بالقرب من برج إيفل فى الثانى من ديسمبر.



كما أن الهجمات واسعة النطاق ــ مثل الهجوم الذى وقع فى باتاكلان عام 2015، عندما اقتحم متطرفون مسلحون قاعة الموسيقى وأطلقوا النار على شرفات المقاهي، مما أسفر عن مقتل 130 شخصا ــ تلوح فى الأفق أيضا فى الذاكرة الفرنسية الجماعية.