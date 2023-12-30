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ارتفاع عدد ضحايا هجوم أوكرانيا على مدينة بيلجورود الروسية إلى 14 شخصا و108 مصابا

12/30/2023 2:27:32 PM
(MENAFN- Youm7) قتل 14 شخصا وأصيب 108 آخرون بجروح فى هجوم أوكرانى، السبت، على مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.



وكتبت الوزارة الروسية على تليجرام "بحسب آخر المعلومات، قتل 12 شخصاً بالغاً وطفلين في بيلجورود، وأصيب 108 أشخاص بجروح، بينهم 15 طفلاً".



وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.



وحث حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، السكان في منشور على تطبيق تيليجرام على التوجه إلى المخابئ عند سماع صوت صفارات الإنذار.



وأظهرت صورة نشرتها صحيفة "كومرسانت" تصاعد دخان أسود من المدينة.



وتعرضت منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة للحدود الشمالية لأوكرانيا، مثل غيرها من المناطق الحدودية الروسية، لقصف وهجمات بطائرات مسيرة طوال العام تتهم السلطات كييف بالمسؤولية عنها.



ونادرا ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن أي هجوم داخل روسيا، ولم يصدر أى تعليق رسمى حتى الآن من السلطات في كييف، لكن وكالة "آر.بي.سي-أوكرانيا" نقلت عن مصادر أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا عسكرية في بيلجورود ردا على قصف روسيا لمدن أوكرانية الجمعة.












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