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روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى لبحث الهجوم الأوكرانى على بيلجورود

12/30/2023 2:27:32 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكي، أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث القصف الأوكرانى على مدينة بيلجورود الروسية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /السبت/ أن نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكي، أعلن أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث القصف الأوكرانى على مدينة بيلجورود الروسية المجاورة للأراضى الأوكرانية.


وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن روسيا طلبت مشاركة الممثل الدائم لجمهورية التشيك فى جلسة مجلس الأمن الدولي، لأن صواريخ تشيكية الصنع شاركت فى الهجوم على بيلجورود.


وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة بيلجورود بصاروخين من طراز "أولخا" بحشوات عنقودية، بالإضافة إلى صواريخ تشيكية الصنع من طراز "فامبير".


ووفقا لآخر بيانات وزارة الطوارئ الروسية فقد أسفر الهجوم عن مقتل 14 شخصا بينهم طفلان وإصابة 108 أشخاص آخرين بينهم 15 طفلا.


وتقع مدينة بيلجورود على مقربة من الحدود الأوكرانية وكثيرا ما تتعرض للاعتداءات الأوكرانية.







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