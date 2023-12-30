روسيا تتوعد أوكرانيا بالرد على قصف بيلجورود: قواتنا لن تترك الهجوم الدموى دون رد

MENAFN - Youm7) توعدت وزارة الدفاع الروسية بالرد على هجوم أوكرانيا على مدينة بيلجورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية ، مشددة على أن هذا "لن يمر دون رد".

وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم /السبت/ -"لقد شن نظام كييف اليوم هجوما عشوائيا على مدينة بيلجورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية الهجوم الأوكراني محظورة باستخدام راجمة صواريخ من طراز (آر إم-70) ( فامبير) تشيكية الصنع".





وأضاف البيان: " بالرغم من اعتراض معظم القذائف والصواريخ الأوكرانية، إلا أن بعضها تمكن من إصابة المدينة وأدى إلى مقتل 12 شخصًا وطفلين وإصابة 108 آخرين".





وتابعت الدفاع الروسية - في بيانها - أن كييف نفذت الهجوم "من أجل صرف الانتباه عن هزائمها في ساحة المعركة واستفزاز القوات الروسية للقيام بأعمال مماثلة"، مشيرا إلى أن روسيا بعكس أوكرانيا تضرب فقط المنشآت العسكرية والبنية التحتية المرتبطة بها، مؤكدا أن القوات الروسية "لن تترك الهجوم الدموي على بيلجورود دون رد".



