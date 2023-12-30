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إنبى يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى دورى NILE

12/30/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق إنبى فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على نظيره بلدية المحلة فى المباراة التى أقيمت اليوم في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري العام على استاد بترو سبورت.
سجل إنبى الأهداف الثلاثة فى الشوط الأول من عمر اللقاء عن طريق على فوزى وأحمد رضا وأحمد أمين قفة فى الدقائق 10 و19 و44 على التوالى.
بهذه النتيجة رفع إنبى رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط.
بدأ إنبى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف - مودي ناصر - محمد حمدي - مصطفى دويدار.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.


بينما بدأ بلدية المحلة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد حسين
خط الدفاع: محمد عبد الرازق - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط: ماجد هاني - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد أمو - فيبو حكيم

خط الهجوم: حسام أشرف






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