سيدات يد الأهلى يواصلن انتصاراتهن ويفزن على الشمس 25-24

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- Youm7) حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة الشمس، ونجح «سيدات يد الأهلي» في تحقيق الفوز بنتيجة 25-24، ليحافظ الفريق على سلسلة الفوز في الدوري.
وعقد المدير الفني محمد عادل، محاضره فنية قبل انطلاق المباراة للوقوف على العديد من الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران، بنتيجة 32-28، ضمن منافسات بطولة الدوري.
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