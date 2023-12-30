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سيدات يد الأهلى يواصلن انتصاراتهن ويفزن على الشمس 25-24

12/30/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Youm7) حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشمس، ونجح «سيدات يد الأهلي» في تحقيق الفوز بنتيجة 25-24، ليحافظ الفريق على سلسلة الفوز في الدوري.

وعقد المدير الفني محمد عادل، محاضره فنية قبل انطلاق المباراة للوقوف على العديد من الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران، بنتيجة 32-28، ضمن منافسات بطولة الدوري.







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