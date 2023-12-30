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سيدات الأهلى يهزمن الطيران 86-17 فى دورى الكرة الطائرة

12/30/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Youm7) فاز
الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الطيران ‏بنتيجة 86-17، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه.

وشهدت الفترة الأولى تفوق «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 25-6، ليواصل تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 45-11، ثم يستمر الفريق في الضغط على فريق الطيران وينهي الفترة الثالثة بنتيجة 60-11، قبل أن يحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 86-17.

وأجرى طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عدة تغييرات لتجهيز جميع اللاعبات ‏ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.







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