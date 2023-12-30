سيدات الأهلى يهزمن الطيران 86-17 فى دورى الكرة الطائرة

(MENAFN
- Youm7) فاز
الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الطيران بنتيجة 86-17، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه.
وشهدت الفترة الأولى تفوق «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 25-6، ليواصل تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 45-11، ثم يستمر الفريق في الضغط على فريق الطيران وينهي الفترة الثالثة بنتيجة 60-11، قبل أن يحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 86-17.
وأجرى طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عدة تغييرات لتجهيز جميع اللاعبات ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.
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