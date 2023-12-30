دورى Nile .. زد يتلقى أول هزيمة فى الدورى من طلائع الجيش بهدف ديوارا

MENAFN - Youm7) حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد أف سى بهدف نظيففي المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).

وسجل هدف المباراة الوحيد موسى دياورا مهاجم فريق طلائع الجيش، فى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك على لطفى حارس مرمى فريق زد أف سى.



وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث كانت هناك هجمات من قبل لاعبى فريق طلائع الجيش عن طريق موسى دوايدروبول جوليوس، بينما تمثلت خطورة فريق زد أف سى فى تحركات مصطفى زيكو وشادي حسين.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد فريق زد أف سى للنقطة 19 محتلا المركز الأول.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمد شعبان.

خط الدفاع .. أحمد متعب، محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحي، أحمد عبد الرحمن زولا.

خط الوسط .. حميدو ماو، فريد شوقي، عبد الرحمن "شيكا"، يسري وحيد.

- خط الهجوم: موسى دوايدر، بول جوليوس.

بينما جاء تشكيل فريق زد أف سى بقيادة مجدي عبد العاطي كالتالى:

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. محمد إسماعيل – محمد سمير – علي جمال – مصطفى كاجو.

خط الوسط .. بيترموتوموسي – أحمد عاطف قطة – عبد الله مجدي .

خط الهجوم .. مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو – شادي حسين.