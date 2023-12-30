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الأهلى وبيراميدز يحصدان نصيب الأسد فى اختيارات المنتخب لمنافسات أمم أفريقيا

12/30/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Youm7) سيطر لاعبو النادي الأهلي وبيراميدز على اختيارات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تنطلق في كوت ديفوار يوم 12 يناير المقبل، بعد إعلان المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قائمة منتخب مصر التي تشارك في البطولة.



وشهدت قائمة فيتوريا وجود 7 لاعبين من النادي الأهلي، هم: محمد الشناوى - محمد هانى - محمد عبد المنعم - مروان عطية - نبيل كوكا - إمام عاشور
- محمود كهربا، وسبق انضمام هؤلاء السبعة انضمام الثلاثي علي معلول لمنتخب تونس وأليو ديانج لمنتخب مصر بجانب تواجد بيرسي تاو في قائمة منتخب جنوب أفريقيا، ليصبح نصيب الأهلي من النجوم المشاركين في الكان 10 لاعبين.



وفي المقابل، قرر فيتوريا ضم 6 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم: أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - مصطفى فتحي، وسبقهم انضمام الثلاثي محمد الشيبي لصفوف منتخب المغرب وكذلك بلاتي توريه لقائمة منتخب بوركينا فاسو، إضافة إلى تواجد المهاجم فيستون ماييلي في قائمة منتخب الكونغو، وبذلك يصبح رصيد بيراميدز في البطولة 9 لاعبين.



في حين أن عدد لاعبي الزمالك في البطولة بلغ 3 لاعبين في صفوف منتخب مصر الأول، وهم: محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد السيد زيزو ولم ينضم أي لاعب محترف لمنتخب بلاده في البطولة.












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