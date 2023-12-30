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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية

12/30/2023 2:27:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (الفوار) للاجئين جنوب الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد مسالمة برصاص قوات الاحتلال عند مدخل المخيم الواقع جنوب مدينة (الخليل) واحتجاز جثمانه.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني داخل مركبته زاعمة تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة جنديين بجروح متفاوتة. (النهاية)

ن ق / م ع ع




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