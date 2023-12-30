استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (الفوار) للاجئين جنوب الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد مسالمة برصاص قوات الاحتلال عند مدخل المخيم الواقع جنوب مدينة (الخليل) واحتجاز جثمانه.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني داخل مركبته زاعمة تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة جنديين بجروح متفاوتة. (النهاية)
ن ق / م ع ع
MENAFN30122023000071011013ID1107670858
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.