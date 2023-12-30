استطلاع.. قرابة ثلثي الألمان لا يثقون في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الهجرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 30 - 12 (كونا) -- أظهرت نتائج استطلاع اليوم السبت أن قرابة ثلثي المواطنين في ألمانيا لا يثقون في قدرة حكومة المستشار أولاف شولتس على مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة على ألمانيا وأوروبا.
ووفق الاستطلاع الذي أشرفت عليه صحيفة (فيلت أم زونتاغ) الألمانية واسعة الانتشار فإن 69 في المئة من المواطنين الذين شملهم المسح "لا يثقون على الإطلاق" أو "لا يثقون تقريبا" في قدرة الحكومة على التصدي لواحدة من التحديات التي تواجهها ألمانيا وهي تحدي الهجرة.
وحسب الاستطلاع فإن 23 في المئة "يثقون جدا" أو "يثقون إلى حد ما" في قدرة الحكومة الاتحادية على وضع الحلول المناسبة للمشكلة بينما قال 9 في المئة إنهم "لا يعرفون" مدى قدرة الحكومة على ذلك.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تسجل فيه البلديات والمدن الألمانية أعداد لاجئين كبيرة تذكر بالأعداد التي دخلت في خضم ما يعرف ب"أزمة اللجوء" بين عامي 2015 و2016.
وكان وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا مؤخرا على ميثاق أوروبي جديد للهجرة يتضمن تشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي واعتماد "مبدأ الإلزام" في توزيع اللاجئين على جميع الدول الأوروبية. (النهاية)
ع ن ج / أ م س
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