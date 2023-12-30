Saturday, 30 December 2023 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استطلاع.. قرابة ثلثي الألمان لا يثقون في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الهجرة

12/30/2023 2:27:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 30 - 12 (كونا) -- أظهرت نتائج استطلاع اليوم السبت أن قرابة ثلثي المواطنين في ألمانيا لا يثقون في قدرة حكومة المستشار أولاف شولتس على مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة على ألمانيا وأوروبا.
ووفق الاستطلاع الذي أشرفت عليه صحيفة (فيلت أم زونتاغ) الألمانية واسعة الانتشار فإن 69 في المئة من المواطنين الذين شملهم المسح "لا يثقون على الإطلاق" أو "لا يثقون تقريبا" في قدرة الحكومة على التصدي لواحدة من التحديات التي تواجهها ألمانيا وهي تحدي الهجرة.
وحسب الاستطلاع فإن 23 في المئة "يثقون جدا" أو "يثقون إلى حد ما" في قدرة الحكومة الاتحادية على وضع الحلول المناسبة للمشكلة بينما قال 9 في المئة إنهم "لا يعرفون" مدى قدرة الحكومة على ذلك.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تسجل فيه البلديات والمدن الألمانية أعداد لاجئين كبيرة تذكر بالأعداد التي دخلت في خضم ما يعرف ب"أزمة اللجوء" بين عامي 2015 و2016.
وكان وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا مؤخرا على ميثاق أوروبي جديد للهجرة يتضمن تشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي واعتماد "مبدأ الإلزام" في توزيع اللاجئين على جميع الدول الأوروبية. (النهاية)

ع ن ج / أ م س



MENAFN30122023000071011013ID1107670857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث