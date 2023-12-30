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استشهاد 21672 فلسطينيا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

12/30/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع اعداد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 21672 شهيدا واصابة 56165 اخرين بجروح مختلفة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في مؤتمر صحفي "ان 70 في المئة من ضحايا العدوان على غزة هم من الاطفال والنساء" مؤكدا ان الاحتلال ارتكب عدة مجازر بحق العائلات الفلسطينية خلال ال24 ساعة الماضية راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.
وحذر القدرة من مخاطر المجاعة والجفاف الذي يصيب أكثر من 9ر1 مليون نازح ومشرد يفتقدون للمأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان.
وأوضح ان الطواقم الطبية شمال القطاع تمكنت من إعادة تشغيل مستشفى (الاهلي العربي) و (اصدقاء المريض) و(الصحابة) و(الحلو الدولي) و(العودة) وعدد من مراكز الرعاية الاولية رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بحركة وعمل الطواقم الطبية نتيجة القصف المستمر للأحياء السكنية ومحيط المؤسسات الصحية.
وطالب المؤسسات الأممية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة وتفقد المعتقلين وخاصة من الكوادر الطبية والإنسانية والتحشيد الدولي للافراج عنهم وفق القانون الدولي الإنساني وإتفاقية (جنيف) الرابعة.
ووفقا للسلطات الصحية فان الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 99 من الكوادر الصحية وعلى رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة منذ بدء العدوان. (النهاية)

و ا ب / ن س ع



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