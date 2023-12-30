استشهاد 21672 فلسطينيا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع اعداد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 21672 شهيدا واصابة 56165 اخرين بجروح مختلفة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في مؤتمر صحفي "ان 70 في المئة من ضحايا العدوان على غزة هم من الاطفال والنساء" مؤكدا ان الاحتلال ارتكب عدة مجازر بحق العائلات الفلسطينية خلال ال24 ساعة الماضية راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.
وحذر القدرة من مخاطر المجاعة والجفاف الذي يصيب أكثر من 9ر1 مليون نازح ومشرد يفتقدون للمأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان.
وأوضح ان الطواقم الطبية شمال القطاع تمكنت من إعادة تشغيل مستشفى (الاهلي العربي) و (اصدقاء المريض) و(الصحابة) و(الحلو الدولي) و(العودة) وعدد من مراكز الرعاية الاولية رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بحركة وعمل الطواقم الطبية نتيجة القصف المستمر للأحياء السكنية ومحيط المؤسسات الصحية.
وطالب المؤسسات الأممية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة وتفقد المعتقلين وخاصة من الكوادر الطبية والإنسانية والتحشيد الدولي للافراج عنهم وفق القانون الدولي الإنساني وإتفاقية (جنيف) الرابعة.
ووفقا للسلطات الصحية فان الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 99 من الكوادر الصحية وعلى رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة منذ بدء العدوان. (النهاية)
و ا ب / ن س ع
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