وزير تركي: استكمال تعبئة منشأة (سيليفري) لتخزين الغاز الطبيعي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 30 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم السبت استكمال تعبئة منشأة (سيليفري) الأولى لتخزين الغاز الطبيعي في تركيا وأكبر خزان للغاز على مستوى أوروبا ووصول معدل امتلائها إلى 100 في المئة.
وقال الوزير التركي في تصريحات عقب قيامه بجولة تفقدية في منشأة (سيليفري) الواقعة غربي مدينة إسطنبول إن المنشأة وصلت حاليا إلى كامل طاقتها الاستيعابية البالغة 6ر4 مليارات متر مكعب.
وأكد أن تركيا مستعدة لاستقبال الشتاء ولا تواجه مشاكل في العرض المتعلق بالغاز الطبيعي والتدفئة المعتمدة على هذه الطاقة.
وكشف بيرقدار عن الرغبة في رفع الطاقة الاستيعابية لمنشأة (سيليفري) إلى 6ر5 مليارات متر مكعب خلال الفترة المقبلة مبينا أن المنشأة تعد واحدة من أهم العوامل التي تعتمد عليها تركيا في طريقها لتكون مركزا عالميا لتخزين الغاز الطبيعي.
ودشنت تركيا منشأة (سيليفري) في ديسمبر 2022 وهي الأولى لتخزين الغاز الطبيعي في تركيا وتعد أكبر خزان للغاز على مستوى أوروبا.
وتواصل تركيا بذل جهود مضاعفة لتصبح مركزا في تجارة الغاز الطبيعي وتسعى لتحقيق ذلك من خلال احتضانها لمشاريع دولية إلى جانب منشآت الغاز الطبيعي المسال وكونها أصبحت السوق الوحيد في تجارة الغاز بالمنطقة.
وتمتلك تركيا حاليا بنية تحتية قوية في مجال الطاقة إذ يعبر أراضيها سبعة خطوط أنابيب دولية للغاز الطبيعي ولديها أربع منشآت للغاز الطبيعي المسال اثنان منها عبارة عن وحدات تخزين عائمة ومنشأتان لتخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض. (النهاية)
ط ا / أ م س
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