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وزير تركي: استكمال تعبئة منشأة (سيليفري) لتخزين الغاز الطبيعي

12/30/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 30 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم السبت استكمال تعبئة منشأة (سيليفري) الأولى لتخزين الغاز الطبيعي في تركيا وأكبر خزان للغاز على مستوى أوروبا ووصول معدل امتلائها إلى 100 في المئة.
وقال الوزير التركي في تصريحات عقب قيامه بجولة تفقدية في منشأة (سيليفري) الواقعة غربي مدينة إسطنبول إن المنشأة وصلت حاليا إلى كامل طاقتها الاستيعابية البالغة 6ر4 مليارات متر مكعب.
وأكد أن تركيا مستعدة لاستقبال الشتاء ولا تواجه مشاكل في العرض المتعلق بالغاز الطبيعي والتدفئة المعتمدة على هذه الطاقة.
وكشف بيرقدار عن الرغبة في رفع الطاقة الاستيعابية لمنشأة (سيليفري) إلى 6ر5 مليارات متر مكعب خلال الفترة المقبلة مبينا أن المنشأة تعد واحدة من أهم العوامل التي تعتمد عليها تركيا في طريقها لتكون مركزا عالميا لتخزين الغاز الطبيعي.
ودشنت تركيا منشأة (سيليفري) في ديسمبر 2022 وهي الأولى لتخزين الغاز الطبيعي في تركيا وتعد أكبر خزان للغاز على مستوى أوروبا.
وتواصل تركيا بذل جهود مضاعفة لتصبح مركزا في تجارة الغاز الطبيعي وتسعى لتحقيق ذلك من خلال احتضانها لمشاريع دولية إلى جانب منشآت الغاز الطبيعي المسال وكونها أصبحت السوق الوحيد في تجارة الغاز بالمنطقة.
وتمتلك تركيا حاليا بنية تحتية قوية في مجال الطاقة إذ يعبر أراضيها سبعة خطوط أنابيب دولية للغاز الطبيعي ولديها أربع منشآت للغاز الطبيعي المسال اثنان منها عبارة عن وحدات تخزين عائمة ومنشأتان لتخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض. (النهاية)

ط ا / أ م س



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