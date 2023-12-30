روسيا: 14 قتيلا و108 جرحى بهجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الحدودية.. وموسكو تتوعد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 30 - 12 (كونا) -- قتل 14 شخصا وأصيب 108 آخرون بهجوم أوكراني على مدينة بيلغورود جنوبي روسيا على الحدود مع أوكرانيا وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان لها إن من بين قتلى هذا الهجوم طفلين متهمة أوكرانيا بشن هجوم عشوائي واستخدام القنابل العنقودية المحرمة في قصف أحياء بيلغورود وتوعدت بأن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".
وأضافت أن القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها على بيلغورود صواريخ "أولخا" وصواريخ "فامبي" تشيكية وأن عدة مبان تضررت جراء سقوط شظايا صاروخية وذخائر عنقودية على المدينة.
واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الأوكراني يحاول أن يستفز القوات الروسية لشن هجمات مشابهة على المنشآت المدنية لكنها قالت "القوات الروسية لن تحيد عن نهجها في استهداف المنشآت العسكرية الأوكرانية فقط".
من جانبها قالت وزارة الطوارئ الروسية إن عدة حرائق نشبت في مبان سكنية بسبب الهجوم الأوكراني وأن حوالى 40 مبنى بينها مركز تجاري ومبان سكنية تضررت نتيجة هذا الهجوم وأن فرق الاطفاء سيطرت على الحرائق وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء. (النهاية) ا س / ه س ص
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