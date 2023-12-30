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روسيا: 14 قتيلا و108 جرحى بهجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الحدودية.. وموسكو تتوعد

12/30/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 30 - 12 (كونا) -- قتل 14 شخصا وأصيب 108 آخرون بهجوم أوكراني على مدينة بيلغورود جنوبي روسيا على الحدود مع أوكرانيا وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان لها إن من بين قتلى هذا الهجوم طفلين متهمة أوكرانيا بشن هجوم عشوائي واستخدام القنابل العنقودية المحرمة في قصف أحياء بيلغورود وتوعدت بأن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".
وأضافت أن القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها على بيلغورود صواريخ "أولخا" وصواريخ "فامبي" تشيكية وأن عدة مبان تضررت جراء سقوط شظايا صاروخية وذخائر عنقودية على المدينة.
واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الأوكراني يحاول أن يستفز القوات الروسية لشن هجمات مشابهة على المنشآت المدنية لكنها قالت "القوات الروسية لن تحيد عن نهجها في استهداف المنشآت العسكرية الأوكرانية فقط".
من جانبها قالت وزارة الطوارئ الروسية إن عدة حرائق نشبت في مبان سكنية بسبب الهجوم الأوكراني وأن حوالى 40 مبنى بينها مركز تجاري ومبان سكنية تضررت نتيجة هذا الهجوم وأن فرق الاطفاء سيطرت على الحرائق وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء. (النهاية) ا س / ه س ص

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