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منتخب الكويت لكرة السلة يخسر أمام نظيره الإماراتي في ختام الدور التمهيدي للبطولة العربية بالقاهرة

12/30/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 12 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة السلة أمام نظيره الإماراتي بنتيجة (83-87) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن مباريات اليوم الأخير للدور التمهيدي من البطولة العربية في النسخة ال25 المقامة في القاهرة.
كان منتخب الكويت قد حقق فوزا ثمينا أمس على نظيره المغربي في مباراة انتهت بنتيجة (88-72) فيما خسر أولى لقاءاته في البطولة العربية أمام نظيره التونسي بنتيجة (85-69) وكذلك أمام منافسة المصري (92-41).
وتأهل الأزرق إلى دور الثمانية من البطولة ليقابل أول المجموعة الأولى المنتخب البي يوم الاثنين المقبل.
وشهد اليوم السبت والاخير من الدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة مواجهات بين منتخبي الصومال وليبيا وانتهت بفوز الأخير بنتيجة (72-81) بينما التقى منتخبا الجزائر وموريتانيا في مباراة قوية انتصر فيها الأول بنتيجة (70-65).
وكان المنتخب الليبي قد حقق في أولى مبارياته الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة(94-77) بينما تخطت الجزائر الصومال بنتيجة(81-72).
وخسر منتخب الإمارات أمام نظيره المصري في أولى مبارياته بنتيجة (94-46) وانتصر في ثاني مبارياته على منافسه المغربي بنتيجة(84-82).
وفاز المنتخب التونسي في ثاني أيام البطولة على نظيره المغربي بنتيجة ( 66-54) بينما خسر أمام نظيره المصري في اليوم الثالث بنتيجة (85-63).
وتنتهي فعاليات البطولة العربية التي شارك فيها تسعة منتخبات في الثالث من يناير المقبل حيث تقام مباريات دور الثمانية في الاول من يناير ومباريات الدور قبل النهائي في الثاني من يناير في حين تقام مباريات الدور النهائي في الثالث من يناير من الشهر ذاته.
ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة حيث كانت آخر تتويجاته بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص


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