منتخب الكويت لكرة السلة يخسر أمام نظيره الإماراتي في ختام الدور التمهيدي للبطولة العربية بالقاهرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 12 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة السلة أمام نظيره الإماراتي بنتيجة (83-87) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن مباريات اليوم الأخير للدور التمهيدي من البطولة العربية في النسخة ال25 المقامة في القاهرة.
كان منتخب الكويت قد حقق فوزا ثمينا أمس على نظيره المغربي في مباراة انتهت بنتيجة (88-72) فيما خسر أولى لقاءاته في البطولة العربية أمام نظيره التونسي بنتيجة (85-69) وكذلك أمام منافسة المصري (92-41).
وتأهل الأزرق إلى دور الثمانية من البطولة ليقابل أول المجموعة الأولى المنتخب البي يوم الاثنين المقبل.
وشهد اليوم السبت والاخير من الدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة مواجهات بين منتخبي الصومال وليبيا وانتهت بفوز الأخير بنتيجة (72-81) بينما التقى منتخبا الجزائر وموريتانيا في مباراة قوية انتصر فيها الأول بنتيجة (70-65).
وكان المنتخب الليبي قد حقق في أولى مبارياته الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة(94-77) بينما تخطت الجزائر الصومال بنتيجة(81-72).
وخسر منتخب الإمارات أمام نظيره المصري في أولى مبارياته بنتيجة (94-46) وانتصر في ثاني مبارياته على منافسه المغربي بنتيجة(84-82).
وفاز المنتخب التونسي في ثاني أيام البطولة على نظيره المغربي بنتيجة ( 66-54) بينما خسر أمام نظيره المصري في اليوم الثالث بنتيجة (85-63).
وتنتهي فعاليات البطولة العربية التي شارك فيها تسعة منتخبات في الثالث من يناير المقبل حيث تقام مباريات دور الثمانية في الاول من يناير ومباريات الدور قبل النهائي في الثاني من يناير في حين تقام مباريات الدور النهائي في الثالث من يناير من الشهر ذاته.
ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة حيث كانت آخر تتويجاته بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر. (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
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