(التضامن الخيرية) الفلسطينية توزع طرودا غذائية على عدد من الأسر في نابلس بدعم كويتي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 12 (كونا)-- أعلنت جمعية التضامن الخيرية الفلسطينية اليوم السبت توزيع 650 طردا غذائيا بقيمة تجاوزت 31 ألف دولار على عدد من الأسر بمدينة نابلس بدعم من الامانة العامة للأوقاف الكويتية وبإشراف من الجمعية الكويتية للإغاثة.
وقالت جمعية التضامن الخيرية في بيان إن توزيع الطرود جاء استكمالا لمشروع خيري دشنته الجمعية في ال13 من ديسمبر الجاري بحضور عدد من المؤسسات الرسمية في محافظة (نابلس) وتم تغطية اكبر عدد من الفئات التي تضررت بشكل كبير خلال حرب الاحتلال على قطاع غزة وللحالات الانسانية.
وأضافت أن الطرود تضمنت بعضا من المواد الاساسية والضرورية. وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية التضامن علاء مقبول إن هناك عددا كبيرا من الاسر الفلسطينية ما تزال بحاجة الى المساعدة بشكل مستمر حتى انتهاء الازمة الحالية مشددا على أهمية الدعم الكويتي في تخفيف الأعباء الواقعة على كاهل أرباب الاسر الذين فقدوا اعمالهم منذ ان شن الاحتلال عدوانه على القطاع.
وتقدم مقبول وأعضاء الهيئة الادارية بالشكر للأمانة العامة للأوقاف الكويتية الجهة التي مولت المشروع والجمعية الكويتية للإغاثة التي اشرفت على تنفيذه ولدولة الكويت على دعمهم للفلسطينيين. (النهاية) ن ق / أ م س
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