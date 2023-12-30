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(التضامن الخيرية) الفلسطينية توزع طرودا غذائية على عدد من الأسر في نابلس بدعم كويتي

12/30/2023 2:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 12 (كونا)-- أعلنت جمعية التضامن الخيرية الفلسطينية اليوم السبت توزيع 650 طردا غذائيا بقيمة تجاوزت 31 ألف دولار على عدد من الأسر بمدينة نابلس بدعم من الامانة العامة للأوقاف الكويتية وبإشراف من الجمعية الكويتية للإغاثة.

وقالت جمعية التضامن الخيرية في بيان إن توزيع الطرود جاء استكمالا لمشروع خيري دشنته الجمعية في ال13 من ديسمبر الجاري بحضور عدد من المؤسسات الرسمية في محافظة (نابلس) وتم تغطية اكبر عدد من الفئات التي تضررت بشكل كبير خلال حرب الاحتلال على قطاع غزة وللحالات الانسانية.

وأضافت أن الطرود تضمنت بعضا من المواد الاساسية والضرورية. وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية التضامن علاء مقبول إن هناك عددا كبيرا من الاسر الفلسطينية ما تزال بحاجة الى المساعدة بشكل مستمر حتى انتهاء الازمة الحالية مشددا على أهمية الدعم الكويتي في تخفيف الأعباء الواقعة على كاهل أرباب الاسر الذين فقدوا اعمالهم منذ ان شن الاحتلال عدوانه على القطاع.

وتقدم مقبول وأعضاء الهيئة الادارية بالشكر للأمانة العامة للأوقاف الكويتية الجهة التي مولت المشروع والجمعية الكويتية للإغاثة التي اشرفت على تنفيذه ولدولة الكويت على دعمهم للفلسطينيين. (النهاية) ن ق / أ م س

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