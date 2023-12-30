دوري (زين) للقدم.. السالمية يتعادل مع الكويت (2-2) والنصر يفوز على الشباب (1-0)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) - تعادل نادي السالمية اليوم السبت مع ضيفه الكويت بهدفين لكل منهما فيما فاز النصر على نظيره الشباب بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري (زين) لكرة القدم.
وعلى استاد ثامر استطاع السالمية صاحب الارض ايقاف تقدم الكويت الى الصدارة بعدما تعادل معه بهدفين لكل منهما ليتقاسما نقاط المباراة.
وسجل للكويت أولا طه الخنيسي عبر ركلة جزاء بالدقيقة الـ38 وأضاف زميله عمرو عبدالفتاح الهدف الثاني بالدقيقة الـ48 بعد انفراده الصريح بحارس مرمى السالمية لينتهي الشوط الاول بتقدم الابيض.
وفي الشوط الثاني انتفض السالمية بحثا عن تعديل النتيجة وحاول مدربه محمد المشعان احداث الفارق من خلال التغييرات التي اجراها وكان له ما اراد بعدما سجل اللاعب ايساكا الهدف الاول بالدقيقة الـ66 فيما احرز هدف التعادل اللاعب بدر جمال بالدقيقة الـ78.
وتراجع الكويت الى المركز الثالث برصيد 27 نقطة فيما رفع السالمية رصيده الى 16 نقطة بالمركز الخامس.
وفي المباراة الاخرى انتصر النصر على نظيره الشباب بهدف نظيف سجله اللاعب المعتصم اللافي بالدقيقة الـ70 ليحقق العنابي النقاط الثلاث.
ورفع النصر رصيده الى 20 نقطة بالمركز الرابع في حين بقي الشباب على نقاطه الـ11 بالمركز الثامن.
وتختتم مباريات الجولة غدا الاحد بلقاء كاظمة امام الجهراء على استاد علي صباح السالم بنادي النصر. (النهاية)
س ع د / ط أ ب
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