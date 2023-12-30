(أستون فيلا) يفوز بصعوبة على (بيرنلي) ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 12 (كونا) -- حقق (أستون فيلا) فوزا مهما وصعبا على ضيفه (بيرنلي) بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتها اليوم السبت ضمن الجولة ال20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم أصحاب الارض في النتيجة بالهدف الاول في الدقيقة 28 عن طريق المهاجم الجمايكي ليون بايلي لكن السويسري محمد أمدوني عادل الكفة للضيوف بعد مرور دقيقتين فقط.
وقبل نهاية الوقت الرسمي للشوط الاول بثلاث دقائق نجح المهاجم الفرنسي موسى ديابي باضافة الهدف الثاني لصالح (استون فيلا).
ورغم السيطرة الواضحة لأصحاب الارض على مجريات اللعب غير ان (بيرنلي) تمكن من الوصول إلى الشباك مرة ثانية ليعادل النتيجة في الدقيقة 71 وهذه المرة عن طريق الجنوب أفريقي لايلي فوستر.
وانتظر جمهور (فيلا) لغاية الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة ليحتفل بهدف الفوز الصعب الذي سجله البرازيلي دوغلاس لويز من ركلة جزاء.
وسمح هذا الفوز لنادي (استون فيلا) بالصعود مؤقتا إلى مركز الوصافة بمجموع 42 نقطة وبفارق الاهداف عن المتصدر (ليفربول) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة بعد غد الاثنين ضد ضيفه (نيوكاسل يونايتد).
بدوره حقق حامل لقب الموسم الماضي (مانشستر سيتي) فوزا مهما على أرضه على حساب متذيل الترتيب (شيفيلد يونايتد) بهدفين نظيفين وفاز (وولفرهامبتون) على (ايفرتون) بثلاثية نظيفة وتغلب (كريستال بالاس) على (برينتفورد) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد بينما خسر (لوتون تاون) امام جمهوره بثلاثة اهداف مقابل هدفين أمام (تشيلسي).
وبهذه النتائج صعد (مانشستر سيتي) إلى المركز الثالث بمجموع 40 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة متبوعا ب(أرسنال) بنفس العدد من النقاط وسيلعب مباراة الجولة ال20 غدا الاحد على ملعب (فولهام).
ويحتل (تشيلسي) المركز العاشر برصيد 28 نقطة يليه بفارق الاهداف (وولفرهامبتون) فيما يحتل (كريستال بالاس) المركز ال13 بمجموع 21 نقطة و(برينتفورد) في المركز ال15 برصيد 19 نقطة.
وتجمد رباعي ذيل الترتيب في مراكزهم بداية من (ايفرتون) في المركز ال17 بمجموع 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة على (لوتون تاون) وخمس نقاط على (بيرنلي) وسبع نقاط على (شيفيلد يونايتد) على التوالي. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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