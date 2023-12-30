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(أستون فيلا) يفوز بصعوبة على (بيرنلي) ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز

12/30/2023 2:27:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 12 (كونا) -- حقق (أستون فيلا) فوزا مهما وصعبا على ضيفه (بيرنلي) بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتها اليوم السبت ضمن الجولة ال20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم أصحاب الارض في النتيجة بالهدف الاول في الدقيقة 28 عن طريق المهاجم الجمايكي ليون بايلي لكن السويسري محمد أمدوني عادل الكفة للضيوف بعد مرور دقيقتين فقط.
وقبل نهاية الوقت الرسمي للشوط الاول بثلاث دقائق نجح المهاجم الفرنسي موسى ديابي باضافة الهدف الثاني لصالح (استون فيلا).
ورغم السيطرة الواضحة لأصحاب الارض على مجريات اللعب غير ان (بيرنلي) تمكن من الوصول إلى الشباك مرة ثانية ليعادل النتيجة في الدقيقة 71 وهذه المرة عن طريق الجنوب أفريقي لايلي فوستر.
وانتظر جمهور (فيلا) لغاية الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة ليحتفل بهدف الفوز الصعب الذي سجله البرازيلي دوغلاس لويز من ركلة جزاء.
وسمح هذا الفوز لنادي (استون فيلا) بالصعود مؤقتا إلى مركز الوصافة بمجموع 42 نقطة وبفارق الاهداف عن المتصدر (ليفربول) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة بعد غد الاثنين ضد ضيفه (نيوكاسل يونايتد).
بدوره حقق حامل لقب الموسم الماضي (مانشستر سيتي) فوزا مهما على أرضه على حساب متذيل الترتيب (شيفيلد يونايتد) بهدفين نظيفين وفاز (وولفرهامبتون) على (ايفرتون) بثلاثية نظيفة وتغلب (كريستال بالاس) على (برينتفورد) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد بينما خسر (لوتون تاون) امام جمهوره بثلاثة اهداف مقابل هدفين أمام (تشيلسي).
وبهذه النتائج صعد (مانشستر سيتي) إلى المركز الثالث بمجموع 40 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة متبوعا ب(أرسنال) بنفس العدد من النقاط وسيلعب مباراة الجولة ال20 غدا الاحد على ملعب (فولهام).
ويحتل (تشيلسي) المركز العاشر برصيد 28 نقطة يليه بفارق الاهداف (وولفرهامبتون) فيما يحتل (كريستال بالاس) المركز ال13 بمجموع 21 نقطة و(برينتفورد) في المركز ال15 برصيد 19 نقطة.
وتجمد رباعي ذيل الترتيب في مراكزهم بداية من (ايفرتون) في المركز ال17 بمجموع 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة على (لوتون تاون) وخمس نقاط على (بيرنلي) وسبع نقاط على (شيفيلد يونايتد) على التوالي. (النهاية)

م ر ن / ر ج


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