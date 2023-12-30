حزب الأنصار يدعو إلى الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الأول (بترا)- دعا حزب الأنصار الأردني، للضغط العربي والإسلامي والدولي للوقف الفوري للعدوان على غزة.
وأكد الحزب في بيان اليوم السبت، إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المدنيين العزل على نطاق واسع من قتل وتطهير عرقي ومنع وصول سيارات الإسعاف لأداء واجبها الإنساني بإنقاذ المصابين يعد إنتهاكا صارخا للأعراف الدولية والإنسانية والاتفاقيات الدولية.
وأضاف، أن مثل هذه الأفعال تندرج في إطار جرائم ضد الإنسانية وخروج على القانون الدولي وسائر المبادئ الأخلاقية العالمية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بعالمية حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948، كما جرمت الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقيات الخاصة بذلك بنفس العام.
وأكد الحزب وقوفه خلف موقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الرافض لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا أن "الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام بأي شكل من الأشكال.
وقال إن السبيل الوحيد لطريق السلام، هو العمل الجاد بأفق سياسي يمتاز بالواقعية ويفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
--(بترا)
ع ح/ب ع/ ع ط
30/12/2023 21:48:37
MENAFN30122023000117011021ID1107670849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.