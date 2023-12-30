حزب الأنصار يدعو إلى الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- دعا حزب الأنصار الأردني، للضغط العربي والإسلامي والدولي للوقف الفوري للعدوان على غزة.

وأكد الحزب في بيان اليوم السبت، إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المدنيين العزل على نطاق واسع من قتل وتطهير عرقي ومنع وصول سيارات الإسعاف لأداء واجبها الإنساني بإنقاذ المصابين يعد إنتهاكا صارخا للأعراف الدولية والإنسانية والاتفاقيات الدولية.

وأضاف، أن مثل هذه الأفعال تندرج في إطار جرائم ضد الإنسانية وخروج على القانون الدولي وسائر المبادئ الأخلاقية العالمية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بعالمية حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948، كما جرمت الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقيات الخاصة بذلك بنفس العام.

وأكد الحزب وقوفه خلف موقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الرافض لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا أن "الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام بأي شكل من الأشكال.

وقال إن السبيل الوحيد لطريق السلام، هو العمل الجاد بأفق سياسي يمتاز بالواقعية ويفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

--(بترا)

ع ح/ب ع/ ع ط

30/12/2023 21:48:37