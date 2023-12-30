اتحاد القدم يدعو المجتمع الرياضي الدولي لموقف واضح ضد العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الاول (بترا)- شدد الاتحاد الأردني لكرة القدم، على أهمية أن يتخذ المجتمع الرياضي الدولي، بكافة مؤسساته وهيئاته، موقفاً واضحاً وصريحاً، يجسد من خلاله دوره المؤثر ورسالته النبيلة، لحماية المدنيين والأبرياء، ووقف العدوان الوحشي والانتهاكات اللاإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الاتحاد في بيانه اليوم السبت، إيمانه بأن المجتمع الرياضي العالمي، يمتلك الأدوات الضاغطة والحاسمة، لمناصرة المبادئ والحقوق الإنسانية دون ارتباك أو تردد، باتخاذ إجراءات تنسجم مع المواثيق والقوانين الدولية، بفرض العقوبات الرياضية المشددة والرادعة، على الاتحادات الرياضية في إسرائيل، وعزلها بشكل كامل وفوري، عن المجتمع الرياضي الدولي، وإبعاد وتجميد منتخباتها وأنديتها ولاعبيها وممثليها، عن أي بطولات أو تجمعات، لحين انصياع دولة الاحتلال للمطالبات الدولية، بوقف الاعتداءات والجرائم البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وتوفير ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة.

ونوه الاتحاد إلى أن التجاهل الصارخ للقوانين الأخلاقية والإنسانية، أدى إلى تحويل مرافق كرة القدم في غزة إلى مواقع للأذى والإذلال والإساءة للمدنيين والأطفال الأبرياء، وجرّده من غرضه الأساسي كمساحات للفرح والأمل.

وأكد الاتحاد، أن مطالباته، تنسجم مع المواقف السابقة للاتحادات واللجان الرياضية الدولية والقارية، بمختلف مؤسساتها وهيئاتها، والتي سارعت دوماً لاتخاذ مواقف حاسمة غير مترددة، لنبذ العنف والظلم والتمييز العنصري، ومجابهته بكافة أشكاله، ونصرة الإنسانية والقضايا المجتمعية، وحماية المعتقدات والأقليات.

وقال الاتحاد في بيانه إننا ونحن نعول اليوم، على ثبات الموقف الرياضي الدولي عند مفاهيمه ومبادئه وتأكيد صدق رسالته، للوقوف إلى صف الانسانية، ولعب أدوار محورية في وقف الحرب على غزة والعدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحماية الأطفال والمدنيين والأبرياء من الاعتداءات المتصاعدة، فإن انتهاج الصمت في هذه الظروف المفصلية، ما هو إلا شكل من أشكال المشاركة وشرعنة ممارسات الاحتلال الدموية.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ع ط

30/12/2023 21:43:36