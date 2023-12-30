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مجلس الحرب الإسرائيلي يلتئم غدا لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى

12/30/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 كانون الأول (بترا)- قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيلتئم غدا الأحد لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع / ع ط
30/12/2023 21:40:41

MENAFN30122023000117011021ID1107670847

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