مجلس الحرب الإسرائيلي يلتئم غدا لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى

مجلس الحرب الإسرائيلي يلتئم غدا لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى
التاريخ
12/30/2023 2:26:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 كانون الأول (بترا)- قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيلتئم غدا الأحد لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن وزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع / ع ط
30/12/2023 21:40:41
MENAFN30122023000117011021ID1107670847
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